В аеропорту Самарканда очікують літак з тілом Карімова - ЗМІ

Про це повідомляє "Росбалт" з посиланням на інформоване джерело в Узбекистані.

За словами джерела, в аеропорту зібралося "буквально півміста".

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Самарканд вже почав готуватися до прощання з покійним президентом Узбекистану, сьогодні були скасовані заняття у школах міста.

Похорон Карімова, за словами джерела, відбудеться в суботу, 3 вересня.

Раніше Reuters з посиланням на дипломатичні джерела повідомив, що президент Узбекистану Іслам Карімов помер.

2 вересня ЗМІ повідомили, що в Узбекистані готуються до похорону президента країни Іслама Карімова.

Як повідомляв УНІАН, дочка президента Лола Карімова-Тілляєва заявила, що він був госпіталізований "через мозковий крововилив". Наступного дня ввечері з'явилася інформація про смерть Карімова.