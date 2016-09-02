Російські ЗМІ на прохання Кремля видалили фото зустрічі Путіна зі студентами Ітона

Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Це була закрита зустріч, у ТАСС потрапили фото помилково. На наше прохання їх видалили", - сказав Пєсков.

З аналогічним проханням представники Кремля звернулися і до агентства РІА Новости.

Тиждень тому 10 учнів знаменитого Ітонського коледжу приватно зустрілися в Кремлі з президентом Росії Володимиром Путіним. Захід висвітлювався у британській пресі.

Читайте такожПропагандистський канал "Росія 1" спіймали на явній брехні на захист Путіна (відео)

Як розповів Пєсков, зустріч відбулася за ініціативою самих студентів. Вона тривала близько години і "носила публічний характер, це було абсолютно вільне спілкування без повістки дня".

"Це була приватна поїздка хлопців з Ітона, школи досить відомої своїми випускниками не тільки у Великобританії, але і у всьому світі. Перед ними якийсь час тому виступав отець Тихон (відповідальний секретар Патріаршого ради з культури), і вони вийшли на нього з проханням посприяти їх спілкування з президентом Путіним", - заявив він.

Офіційний представник Ітонського коледжу сказав пресі, що коледж ніякого відношення до цієї поїздки не має, вона була виключно особистою ініціативою її учасників.

За даними Бі-бі-сі, майбутні учасники поїздки спочатку хотіли оформити її як поїздку офіційної делегації Ітона, але коледж відмовився.