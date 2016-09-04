У Бангладеш стратили магната-ісламіста за вбивства у 1971 році прихильників незалежності від Пакистану

Як передає BBC, це повідомив ЗМІ міністр юстиції Бангладеш.

Зазначається, що Алі був заарештований в 2010 році і засуджений до смерті в 2014 році за звинуваченням у вбивствах і тортурах прихильників незалежності Бангладеш від Пакистану, скоєних ним 45 років тому у віці 18 років.

Як говорилося в ході судових слухань, він безпосередньо брав участь у встановленні "царства терору" в місті Чіттагонг. Алі був визнаний винним у 8 з 14 пред'явлених йому епізодах звинувачення.

Він відмовився подати клопотання про помилування, оскільки це означало б визнання себе винним.

З 2010 року, коли нинішній прем'єр-міністр Шейх Хасіна заснувала спеціальний трибунал з військових злочинів, за звинуваченнями, які стосуються періода війни за незалежність, в Бангладеш були страчені шість осіб. Всі вони належали до партії "Джамаат аль-Ісламі".

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На думку критиків, глава уряду використовує трибунал для придушення опозиції і зведення особистих рахунків. Її батько, перший прем'єр-міністр незалежної Бангладеш Муджибур Рахман, і багато родичів були вбиті в 1975 році військовими змовниками.

Організація Human Rights Watch неодноразово заявляла, що процедури в судах Бангладеш не відповідають міжнародним стандартам.

Шейх Хасіна, яка очолює засновану колись її батьком партію борців за незалежність від Пакистану "Авамі ліг", наполягає на необхідності "залікувати рани минулого".

За останні місяці ісламісти здійснили в Бангладеш ряд нападів, включаючи захоплення заручників в кафе в столиці країни місті Дакка, жертвами якого стали 28 осіб, в основному іноземців.

Починаючи з червня, влада проводять широкомасштабну операцію, в ході якої були заарештовані понад 3 тисячі ймовірних ісламських радикалів.

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Війна за незалежність колишнього Східного Пакистану в 1971 році тривала 9 місяців і забрала, за твердженням нинішньої влади, близько 3 мільйонів життів.

16 грудня 1971 року вона завершилася перемогою партизанських формувань "Мукті бахіні" ("Визвольної армії") і регулярної індійської армії, яка їх підтримувала. У полон потрапили близько 90 тисяч пакистанських військовослужбовців. Невдовзі було проголошено незалежну державу Бангладеш.