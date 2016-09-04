Влада Великобританії знає, де розмістить 20 тисяч біженців із Сирії
Міністр внутрішніх справ Великобританії Амбер Радд заявила, що місцеві ради по всій країні погодилися прийняти протягом найближчих чотирьох років 20 тис. біженців з Сирії.
За словами міністра, тим самим уряд виконує обіцянку попереднього прем'єр-міністра Девіда Кемерона переселити до Великобританії 20 тис. сирійських біженців до 2020 року.
Читайте такожКожен другий мешканець Євросоюзу вважає мігрантів тягарем - опитуванняКрім того, як заявляє міністерство внутрішніх справ, місцевих рад та центральний уряд витратять 10 млн фунтів стерлінгів на навчання біженців англійської мови та на їх інтеграцію в місцеве суспільство.
Внаслідок боїв в Сирії між урядовими військами, силами опозиції і ісламістськими бойовиками, 4,5 млн сирійців були змушені покинути свої будинки.
Уряд Великобританії погодився на переселення сирійських біженців з таборів в Лівані та Йорданії.
В рамках цієї програми центральний уряд виплатить місцевим радам, які приймають біженців, 8500 фунтів на рік за кожного біженця в перший рік їх перебування в країні, для того, щоб покрити витрати, пов'язані із забезпеченням біженців житлом, медичною допомогою та іншими послугами.
До п'ятого року їх перебування в країні ця сума зменшиться до тисячі в рік.