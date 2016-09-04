Влада Великобританії знає, де розмістить 20 тисяч біженців із Сирії

За словами міністра, тим самим уряд виконує обіцянку попереднього прем'єр-міністра Девіда Кемерона переселити до Великобританії 20 тис. сирійських біженців до 2020 року.

Читайте такожКожен другий мешканець Євросоюзу вважає мігрантів тягарем - опитуванняКрім того, як заявляє міністерство внутрішніх справ, місцевих рад та центральний уряд витратять 10 млн фунтів стерлінгів на навчання біженців англійської мови та на їх інтеграцію в місцеве суспільство.

Внаслідок боїв в Сирії між урядовими військами, силами опозиції і ісламістськими бойовиками, 4,5 млн сирійців були змушені покинути свої будинки.

Уряд Великобританії погодився на переселення сирійських біженців з таборів в Лівані та Йорданії.

В рамках цієї програми центральний уряд виплатить місцевим радам, які приймають біженців, 8500 фунтів на рік за кожного біженця в перший рік їх перебування в країні, для того, щоб покрити витрати, пов'язані із забезпеченням біженців житлом, медичною допомогою та іншими послугами.

До п'ятого року їх перебування в країні ця сума зменшиться до тисячі в рік.