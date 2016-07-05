У Британії почалися вибори нового лідера Консервативної партії, який очолить і уряд

На голосування 330 депутатам-торі дається повний робочий день - з 11:00 до 18:00, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Весь процес є класичною грою на спадання, коли після кожного туру відсівається кандидат, що отримав найменшу кількість голосів. Остаточний вибір лідера здійснюють вже рядові члени партії - з двох кандидатів, які одержали максимальну підтримку членів парламенту.

З п'яти кандидатів поки що найбільшою популярністю користується міністр внутрішніх справ Тереза Мей.

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В понеділок всі п'ять кандидатів виступили перед колегами по парламентській фракції зі своєю програмою. Велике місце в цій програмі було приділено процесу виходу Британії з ЄС і того, яким статусом після Brexit будуть мати трудові мігранти з країн Євросоюзу.

Проблема, що стоїть перед парламентаріями-консерваторами, полягає в тому, що, хоча логіка диктує, щоб країну очолив політик, який виступав за вихід з ЄС, у прихильників Brexit немає достатньо сильного кандидата, який міг би об'єднати всю країну.

Всі кандидати визнають, що головною проблемою для них будуть майбутні переговори про вихід Британії з ЄС.

Станом на понеділок найбільші шанси на перемогу були в Терези Мей, яка змогла заручитися підтримкою 115 колег, що складає близько 35% від загального числа консерваторів у парламенті.

Крім Мей у виборах беруть участь міністр юстиції Майкл Гоув, міністр з питань праці і пенсій Стівен Крабб, колишній міністр оборони Ліам Фокс, і міністр енергетики Андреа Лідсом, одна з зірок кампанії за Brexit, яка користується підтримкою популярного у рядових членів партії екс-мера Лондона Бориса Джонсона.