Великобританія прагнутиме підписання угоди про вільну торгівлю з ЄС

За його словами, Великобританія після виходу з ЄС навряд чи зможе залишитися учасницею внутрішнього ринку спільноти, передає Deutsche Welle.

Дейвіс зазначив, що Лондон прагне доступу до європейського ринку, але не членства в ньому. Тому британський уряд прагнутиме підписання угоди про вільну торгівлю з ЄС.

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Міністерство Дейвіса було укомплектоване 180 працівниками, яким допомагають ще 120 співробітників у Брюсселі.

Тим часом, у парламенті Великобританії обговорили петицію, підписану понад чотирма мільйонами британців, які вимагають проведення повторного референдуму щодо Brexit. Уряд країни виключив можливість повторного референдуму, посилаючись на те, що підготовка до формального "розлучення" вже триває.

Раніше, в ході виступу на саміті країн Великої двадцятки, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що "Brexit означає справді Brexit", і вихід з ЄС обов'язково відбудеться, хоча Лондон планує формально не ініціювати його цього року.