РБ ООН погрожує КНДР "серйозними заходами" в разі нових пусків ракет

У резолюції, яка була прийнята одноголосно членами РБ ООН, говориться, що організація вживе заходів проти КНДР у разі, якщо Пхеньян не відмовиться від подальших випробувань, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

У понеділок Південна Корея заявила, що КНДР запустила три балістичні ракети в напрямку Японського моря.

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Запуск ракети був проведений буквально через кілька годин після зустрічі президентів Китаю і Південної Кореї Сі Цзіньпіна і Пак Кин Хе. На цій зустрічі президент Південної Кореї закликала Китай, який вважається союзником КНДР, до більш тісної співпраці у стримуванні Пхеньяну.

На думку Пак Кін Хе, запуски ракет і ядерні випробування, які продовжує проводити влада КНДР, можна розцінити як провокацію. Сі Цзіньпін зі свого боку висловив невдоволення планами США розмістити в Південній Кореї систему протиракетної оборони.

Як повідомляв УНІАН, Північна Корея на початку вересня випустила три балістичні ракети в напрямку Японського моря. Тестовий пуск балістичних ракет було виконано близько 00:14 за місцевим часом. Тип ракет і район падіння поки невідомі.