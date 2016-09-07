Екс-президент Бразилії Русеф покинула резиденцію після імпічменту (фоторепортаж)

Ділма Русеф покинула резиденцію глави держави Бразилії - Палац Світанку, повідомляє Російська служба ВВС. Її однопартійці - конгресмени з Партії трудящих, а також колишні міністри - прийшли попрощатися з екс-президентом.

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Як відомо, увечері 1 вересня сенатори визнали Ділму Русеф винною у порушенні бюджетного законодавства, зокрема, у приховуванні справжнього розміру дефіциту бюджету країни під час її виборчої кампанії в 2014 році, і відправили її у відставку.

Русеф заперечує всі звинувачення на свою адресу, стверджуючи, що її опонентами рухає політичне шахрайство. Паралельно з цим з 2014 року в Бразилії йде розслідування корупційних схем контрольованої державою компанії Petrobras. Викриття корупції в Petrobras, в якій були замішані члени Робітничої партії Ділми Русеф, а також високопоставлені функціонери і впливові члени інших партій, зіграло вирішальну роль у підриві довіри до уряду.

Бразилія переживає найважчу за останні десятиліття економічну кризу. Після декількох років багатообіцяючого зростання економіка країни пішла на спад. За час другого терміну правління Русеф дефіцит державного бюджету, інфляція і безробіття різко зросли, країна втратила насилу зароблений кредитний рейтинг інвестиційного рівня.