Грузія та Росія звинувачують одна одну в організації вибуху в Цхінвалі, внаслідок якого загинули семеро російських військових і двоє цивільних осіб, повідомляє Бі-Бі-сСі.

Ще сім російських миротворців зазнали поранень. Їх відправили вертольотами до шпиталів на територію Росії, повідомив командувач російськими силами в Південній Осетії генерал-майор Марат КУЛАХМЕТОВ.

Росія звинувачує Грузію в спробах підірвати мирну угоду.

Грузія заявляє, що Росія сама організувала вибух, щоб мати причину для затягування виведення військ з Південної Осетії.

Як зазначає московський кореспондент Бі-Бі-Сі Джеймс РОДЖЕРС, вибух у п`ятницю став найсерйознішим інцидентом в Південній Осетії відтоді, як два місяці тому Москва та Тбілісі вступили в озброєний конфлікт через цю територію.