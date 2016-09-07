Генсек НАТО Столтенберг прибув з візитом у Грузію

За словами генсека, альянс підтримує намір Грузії вступити у блок, передає Бі-бі-сі. "Грузія як країна-аспірант володіє всіма механізмами, щоб підготуватися до вступу в НАТО... НАТО одностайне в підтримці Грузії на цьому шляху", - сказав Йенс Столтенберг на засіданні комісії НАТО-Грузія.

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Візит Столтенберга напередодні парламентських виборів в Грузії називають черговим підтвердженням підтримки з боку альянсу.

"Цей візит є найважливішим посилом з точки зору підтримки і розвитку нашої країни, це дуже сильний посил з точки зору підтримки територіальної цілісності та суверенітету, і, звичайно, з точки зору підтримки і визнання реформ демократизації, здійснених в Грузії", - заявив прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі.

Для Північноатлантичної ради це четвертий візит до Грузії. В ході нього заплановані зустрічі генсека НАТО з представниками керівництва Грузії і його виступ у Національній бібліотеці перед грузинськими студентами.