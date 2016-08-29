Росія проводить військові навчання у Придністров'ї

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міноборони РФ.

"В оперативній групі російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведено тренування із відбиття нападу умовного незаконного збройного формування на військові об'єкти. У заході брали участь понад 50 військовослужбовців, було задіяно понад 10 одиниць озброєння і військової техніки", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожПеревірка боєготовності: у Росії мобілізують резервістів для навчань та проконтролюють оборонні підприємства

Зазначається, що, за задумом тренування, умовна терористична група проводила розвідку підступів до вузлу зв'язку з метою захоплення військового об'єкта і виведення з ладу всіх наявних ліній зв'язку. У ролі "терористів" виступали військовослужбовці розвідувального підрозділу.

Перша група умовного противника з метою відволікаючого маневру обстріляла контрольно-пропускний пункт військової частини, в той час як друга спробувала проникнути на територію полку після підриву бетонної огорожі. Особовий склад підрозділу протидії тероризму за тривогою отримав зброю і висунувся до контрольно-пропускного пункту, зайнявши оборону, почав відбивати атаку. В цей час резерв начальника ОГРВ ПРРМ висунувся до вузла зв'язку, де придушив укріплені вогневі точки і знищив умовного противника, зазначили в Міноборони РФ.