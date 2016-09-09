У Франції при затриманні підозрюваних у підготовці терактів поранено поліцейського

Арешти були пов'язані з розслідуванням справи про автомобіль з газовими балонами, виявлений в середу біля собору Нотр-Дам у Парижі, пише Бі-Бі-Сі.

Автомобіль Peugeot 607 був припаркований з миготливим аварійною сигналізацією і без номерів, повідомили в поліції. Один із балонів на передньому пасажирському сидінні був порожній, жодних вибухових пристроїв всередині не було виявлено.

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У машині також були знайдені документи на арабській мові. У поліції припускають, що аварійна сигналізація була увімкнена спеціально, щоб привернути увагу.

Після цього інциденту поліція затримала сімох осіб.

За словами міністра внутрішніх справ Бернара Казнєва, в ході операції в місті Боісі-Сент-Антуан недалеко від Парижа одна з жінок напала на поліцейського з ножем, інший співробітник поліції відкрив вогонь і поранив її.

Поліцейський і поранена підозрювана були доставлені в лікарню.

Казнєв розповів, що затримані жінки, ймовірно, перебували під впливом екстремістів. Повідомляється, що одна з них - донька власника Peugeot 607.