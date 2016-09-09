Генсек ООН засудив КНДР за чергові ядерні випробування

Про це повідомляє Радіо Свобода.

На екстреному засіданні Ради Безпеки Пан Ґі Мун назвав дії Пхеньяна грубим порушенням резолюцій ООН і висловив сподівання на єдину позицію міжнародної спільноти щодо цього.

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Ініціаторами скликання Ради Безпеки стали Південна Корея, Японія і США.

Як повідомляв УНІАН, в п'ятницю КНДР провела найпотужніші у своїй історії ядерні випробування. Вони призвели до землетрусу магнітудою 5,3 бала.