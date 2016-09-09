Генсек ООН засудив КНДР за чергові ядерні випробування
23:35, 09 вересня 2016Світ
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Генеральний секретар ООН Пан Ґі Мун засудив Північну Корею за проведення чергових ядерних випробувань.
REUTERS
Про це повідомляє Радіо Свобода.
На екстреному засіданні Ради Безпеки Пан Ґі Мун назвав дії Пхеньяна грубим порушенням резолюцій ООН і висловив сподівання на єдину позицію міжнародної спільноти щодо цього.
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Ініціаторами скликання Ради Безпеки стали Південна Корея, Японія і США.
Як повідомляв УНІАН, в п'ятницю КНДР провела найпотужніші у своїй історії ядерні випробування. Вони призвели до землетрусу магнітудою 5,3 бала.
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