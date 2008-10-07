Лавров обіцяє прийти в захоплення від української демократії

Росія розраховує на об`єктивність парламентського розслідування, що проводиться в рамках Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, щодо поставок української зброї до Грузії.

Про це сказав в інтерв`ю «Російській газеті» від 7 жовтня ц.р. міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ.

«В Україні насправді діє демократична процедура. Якщо український парламент в особі керівника відповідного комітету доб`ється правди і чесного розслідування того, що відбулося, то я щиро буду захоплений станом демократії в українському суспільстві», - сказав міністр.

Відповідаючи на запитання про можливе введення санкцій проти України у випадку, якщо буде доведено, що Україна була однією з країн, які поставляли зброю до Грузії напередодні подій у Південній Осетії, С.ЛАВРОВ зазначив, що «це навряд чи реально, враховуючи весь спектр обставин».

Він нагадав, що є міжнародні правила, включаючи правила ОБСЄ і рішення Ради безпеки ООН, які вимагають не поставляти озброєння в зони конфліктів, у тому числі і до Судану.

«Тому я виходжу з того, що всі діючі процедури і в рамках ОБСЄ, і в рамках ООН будуть задіяні для того, щоб розібратися у тому, що відбулося», - додав С.ЛАВРОВ.

Керівник МЗС Росії також зазначив, що поки немає остаточної ясності щодо кінцевого одержувача вантажу, який знаходиться на захопленому сомалійськими піратами судні Faine. «Але переконаний, що в цьому потрібно розібратися. Якщо якась із воюючих сторін всупереч міжнародним вимогам і рішенням ООН одержує зброю, це підвищує загрозу для мирних жителів. Для нас дуже важливо, чим закінчиться правовий процес в Україні, що стосується підозр у причетності до підготовки нападу на Південну Осетію, що супроводжувався вбивством російських миротворців, російських громадян», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування незаконних поставок зброї і військової техніки до Грузії Валерій КОНОВАЛЮК заявив, що ТСК виявила факти поставок до Грузії українського озброєння з військового арсеналу в смт. Лозова Харківської області.

Того ж дня міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ спростував звинувачення у незаконному продажу озброєння, у тому числі й Грузії. Міністр зазначив, що сьогодні Україна набагато більше озброєння продає Росії, ніж Грузії.

2 жовтня прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН сказав: «Нам дуже шкода, що Україна вважала за можливе поставляти озброєння в зону конфлікту».

3 жовтня генеральний директор державної компанії «Укрспецекспорт» Сергій БОНДАРЧУК спростував заяву В.ПУТІНА про поставки зброї з України до Грузії під час військового конфлікту.