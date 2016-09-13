Чарівне перевтілення: ув'язненому в коморі псу зістригли 15 кілограмів брудної шерсті (фото, відео)
20:07, 13 вересня 2016Світ
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Піренейська гірська собака по імені Лазар прожила в брудній коморі шість років. За цей час пес сильно обріс.
Лазаря перевезли в некомерційну організацію Big Fluffy Dog Rescue, що займається порятунком великих порід собак / facebook.com/mandabrooke928
Сусід смертельно хворого господаря Лазаря попросив грумерів допомогти собаці, пише Медуза у вівторок, 13 вересня. На початку вересня його вивели на свободу і постригли.
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Як зазначається, Лазаря перевезли в некомерційну організацію Big Fluffy Dog Rescue, що займається порятунком великих порід собак. Зараз пес перебуває у тимчасової прийомної сім'ї, а в майбутньому він відправиться до когось на постійне проживання.
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