Чарівне перевтілення: ув'язненому в коморі псу зістригли 15 кілограмів брудної шерсті (фото, відео)

Сусід смертельно хворого господаря Лазаря попросив грумерів допомогти собаці, пише Медуза у вівторок, 13 вересня. На початку вересня його вивели на свободу і постригли.

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Як зазначається, Лазаря перевезли в некомерційну організацію Big Fluffy Dog Rescue, що займається порятунком великих порід собак. Зараз пес перебуває у тимчасової прийомної сім'ї, а в майбутньому він відправиться до когось на постійне проживання.