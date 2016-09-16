У Франції масштабні протести: 15 людей поранено, десятки затримано (фото, відео)

Як повідомляє газета Le Parisien, мітинги і демонстрації пройшли в четвер більш ніж в 110 французьких містах. За даними профсоюзів, на вулиці вийшли 170 тисяч осіб, поліція називає цифру у 78 тисяч, передає "Європейська правда".

Міністр внутрішніх справ Бернар Казньов заявив, що 32 особи були поміщені під варту.

"З початку протестів довкола закону про працю, 620 поліцейських і жандармів отримали поранення. Насильство є неприйнятними. Загалом вчора 15 поліцейських і жандармів отримали поранення в Парижі і в провінції, два з яких середньої тяжкості, вони госпіталізовані", - сказав Казньов.

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У Парижі 1200 поліцейських і жандармів були мобілізовані, і в результаті демонстрація була розігнана після запеклих зіткнень між силами правопорядку і мітингувальниками.

Французька поліція застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати. Принаймні четверо демонстрантів і вісім поліцейських і жандармів отримали поранення, в тому числі в двоє госпіталізовані з опіками від "коктейлю Молотова".

Це вже 14-а акція протесту у Франції проти трудової реформи за останні півроку. Майже всі попередні демонстрації також закінчувалися насильством і заворушеннями.

Affrontements entre groupes autonomes et CRS en fin de manifestation, place de la République. #LoiTravailpic.twitter.com/iL0qDVJB7C — Adrien Pécout (@AWG_P) September 15, 2016