У Франції масштабні протести: 15 людей поранено, десятки затримано (фото, відео)
У Франції тисячі людей вийшли на акції протесту проти трудової реформи, подібних масштабних акцій не було майже рік.
Як повідомляє газета Le Parisien, мітинги і демонстрації пройшли в четвер більш ніж в 110 французьких містах. За даними профсоюзів, на вулиці вийшли 170 тисяч осіб, поліція називає цифру у 78 тисяч, передає "Європейська правда".
Міністр внутрішніх справ Бернар Казньов заявив, що 32 особи були поміщені під варту.
"З початку протестів довкола закону про працю, 620 поліцейських і жандармів отримали поранення. Насильство є неприйнятними. Загалом вчора 15 поліцейських і жандармів отримали поранення в Парижі і в провінції, два з яких середньої тяжкості, вони госпіталізовані", - сказав Казньов.
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У Парижі 1200 поліцейських і жандармів були мобілізовані, і в результаті демонстрація була розігнана після запеклих зіткнень між силами правопорядку і мітингувальниками.
Французька поліція застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати. Принаймні четверо демонстрантів і вісім поліцейських і жандармів отримали поранення, в тому числі в двоє госпіталізовані з опіками від "коктейлю Молотова".
Це вже 14-а акція протесту у Франції проти трудової реформи за останні півроку. Майже всі попередні демонстрації також закінчувалися насильством і заворушеннями.
Affrontements entre groupes autonomes et CRS en fin de manifestation, place de la République. #LoiTravailpic.twitter.com/iL0qDVJB7C— Adrien Pécout (@AWG_P) September 15, 2016
Échange de gaz lacrymogènes quelques mètres devant le carré de tête syndical, pour l'instant à l'arrêt #LoiTravailpic.twitter.com/KNpGlcMxFZ— Adrien Pécout (@AWG_P) September 15, 2016
Plusieurs interpellations à Gare du Nord. Des tensions. #Manif15Septembre#LoiTravailpic.twitter.com/Cics1d59Ue— Remy Buisine (@RemyBuisine) September 15, 2016
DIRECT : Incidents à #Paris dans la #Manif15Septembre. #LoiTravailpic.twitter.com/v8cXGuEgu0— Remy Buisine (@RemyBuisine) September 15, 2016
DIRECT : Situation tendue à #Paris dans la #Manif15Septembre. #LoiTravailpic.twitter.com/ZMwkTg3Asl— Remy Buisine (@RemyBuisine) September 15, 2016
Fin de manifestation tendue à #Paris.#LoiTravail#Manif15Septembrepic.twitter.com/C7gbVnirVt— Remy Buisine (@RemyBuisine) September 15, 2016
Première arrestation et légère tensions dans la #Manif15Septembre à #Paris. #LoiTravailpic.twitter.com/0PnL8xvgpl— Remy Buisine (@RemyBuisine) September 15, 2016