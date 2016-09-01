В Одесі знесли наметове містечко під мерією, поліція почала розслідування

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області.

«Сьогодні біля Одеської міської ради виник конфлікт між групами мітингувальників. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Всі обставини даної події встановлюються», - сказали у відділі.

Читайте такожВ Одесі близько тисячі людей взяли участь у мітингу проти мера Труханова

Ситуацію прокоментував на своїй сторінці у Fаcebook начальник Одеського главку Нацполіції Гіоргі Лорткіпанідзе: «Сьогодні, 1-го вересня, біля будівлі міської адміністрації стався конфлікт між групами протестувальників... Унаслідок конфлікту ряд осіб з обох сторін, за попередньою інформацією, дістали незначні пошкодження. Розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства, 4 людей доставлено до Приморського відділу поліції».

Як повідомляв УНІАН, у центрі Одеси сьогодні вранці представники низки громадських організацій із застосуванням сили знесли наметове містечко учасників акції протесту проти дій мера Труханова на Думській площі. Сталася бійка, потім вони почали штурм містечка. При цьому учасники акції протесту проти Труханова заявили, що учасники штурму застосували проти них кийки, електрошокери, травматичну зброю та сльозогінний газ.

На Думську площу прибули патрулі поліції, які не втручалися в події. Чисельно більші сили учасників штурму швидко провели демонтаж наметового містечка, при цьому кілька людей дістали травми.

Читайте такожВ Одесі городяни вийшли на віче проти мера міста Труханова

Також учасники акції протесту проти Труханова заявили, що безвісти пропав один із активістів. За їх словами, зник громадський діяч, еколог Сергій Гуцалюк.

Безстрокову акцію проти міського голови «Одеса без Труханова» активісти почали ввечері 13 квітня на Думській площі біля будівлі мерії.

15 квітня депутат Верховної Ради восьмого скликання Єгор Фірсов оприлюднив фотокопії документів, що підтверджують російське громадянство мера Одеси. Сам Труханов звинувачення відкидає.

26 квітня невідомі розгромили наметове містечко. Пізніше воно було відновлено.