Нові підрозділи НАТО бути розміщені в Польщі і країнах Балтії у травні 2017 року

Про це у неділю, 18 вересня, заявив речник НАТО, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство dpa.

Нагадаємо, 16 вересня стало відомо, що Канада відправить більше 450 військовослужбовців в Латвію в травні 2017 року в рамках зусиль НАТО щодо розширення своєї присутності у балтійському регіоні, щоб протистояти можливій російській загрозі.

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Нагадаємо, у липні 2016 року під час саміту у Варшаві Північноатлантичний альянс схвалив рішення про розгортання чотирьох батальйонів в Польщі та країнах Балтії загальної чисельністю близько 4 тисяч осіб.

Польща та країни Балтії, які є найбільш східними державами-членами НАТО, раніше неодноразово заявляли, що знаходяться під загрозою з боку Росії, яка анексувала в України Кримський півострів та спровокувала воєнний конфлікт на Донбасі.