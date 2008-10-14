34 людини постраждали в результаті зіткнень у столиці Чорногорії

Як мінімум 34 людини постраждали в результаті зіткнення поліції і учасників акції протесту проти визнання Косово, що пройшла у понеділок в столиці Чорногорії - Подгориці, повідомляє AFP.

За даними на ранок вівторка, в лікарнях Подгориці знаходилися 34 постраждалих, зокрема 23 співробітники поліції. Представники правоохоронних органів повідомили, що під варту узято 28 учасників зіткнень.

Акція протесту проти рішення уряду Чорногорії визнати незалежність Косово зібрала в Подгориці близько 10 тисяч учасників. Після того, як група демонстрантів спробувала прорвати поліцейське оточення перед парламентом, представники правоохоронних органів були вимушені застосувати сльозогінний газ. У відповідь демонстранти закидали поліцейських камінням, почали бити вітрини і скло припаркованих машин.

На площі біля парламенту Чорногорії поліції вдалося узяти ситуацію під контроль, проте декілька груп учасників акції протесту розійшлися по місту, продовживши бити вітрини і підпалювати сміттєві контейнери. Зупинити хуліганів поліції вдалося лише до пізнього вечора понеділка.

Чорногорія оголосила про визнання незалежності Косово 9 жовтня. На думку аналітиків, уряд Чорногорії, більшість населення якої виступають проти визнання Косово, пішов на цей крок, в першу чергу, заради прискорення інтеграції в Євросоюз. Влада Косово в односторонньому порядку проголосила незалежність 17 лютого 2008 року. Станом на початок жовтня 2008 року, Косово визнали близько 50 держав, зокрема велика частина країн Євросоюзу.

Лента.ру