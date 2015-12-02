У засновника Facebook Цукерберга народилась донька, родина пообіцяла віддати на благодійність 99% акцій компанії

Про це він написав на сторінці у Facebook.

Зокрема, Цукерберг і його дружина Прісцилла Чан написали листа своїй доньці, у якому пообіцяли віддати протягом життя 99% своїх акцій компанії, а це на даний час близько 45 млрд доларів, на благодійність.

Зазначається, що родина пожертвує свої статки, аби зробити кращим світ, у якому ростиме Макс і хочуть зробити кращим його для майбутніх поколінь.

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"Макс, ми любимо тебе і відчуваємо велику відповідальність і хочемо зробити цей світ кращим місцем для тебе і всіх дітей. Ми бажаємо, щоб твоє життя було сповнене такою ж любов'ю, надією і радістю, яку ти даруєш нам. Ми не можемо дочекатися, щоб побачити, що ти принесеш у цей світ. Любимо. Твої мама і тато", - зазначив Цукерберг.