У Єгипті зіткнулись два потяги

У результаті зіткнення пасажирського потяга і вантажного состава у Єгипті дві людини загинули, більше 20 одержали поранення.

Як передає РИА «Новости» з посиланням на міністерство транспорту Єгипту, аварія відбулася у понеділок о 22.00 за місцевим часом (22.00 за київським часом) у місті Шедін аль-Канатер провінції Кальюбія в 30 кілометрах на північ від Каїра. Вже точно відомо про загибель машиніста пасажирського потяга.

Офіційний представник міністерства охорони здоров`я повідомив єгипетське телебачення, що 23 людини доставлені в госпіталь з травмами різного ступеня тяжкості.

В той же час, за інформацією телебачення, рятувальні роботи на місці аварії тривають. У поруйнованих потягах, які в результаті аварії зійшли з рейок і перекинулися, можуть залишатися люди.

У міністерстві транспорту припустили, що аварія відбулася в результаті технічних неполадок, причиною яких могла стати крадіжка кабелю і порушення зв`язку на цій ділянці залізниці.

Нинішня аварія відбулася всього за два тижні після залізничної катастрофи в єгипетському місті Кальюб, в результаті якої загинули 58 чоловік.

Мінтранспорта Єгипту ухвалило рішення про усунення від роботи високопоставлених чиновників залізничного комітету. Уряд оголосив про виділення 1 млрд. доларів США на розвиток залізничного транспорту і посилення його безпеки.