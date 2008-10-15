Молдова виведе свій військовий контингент з Іраку до кінця року

Контингент Національної армії Молдови, задіяний в постконфліктній місії з відновлення Іраку, повернеться до Молдови в другій половині грудня, повідомив РІА “Новости” співробітник прес-служби міністерства оборони країни.

Військовий контингент повернеться з Іраку на підставі рішення Командування багатонаціональних коаліційних сил, прийнятого на прохання офіційного Багдада, про скорочення чисельності особового складу, що бере участь в операції.

Контингент Молдови в Іраку становить 20 військовослужбовців: 16 саперів і 4 офіцери штабу.