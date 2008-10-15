Назвали найкращого мера в світі (фото)

Мер Кейптауна Хелен ЗІЛЛЕ була названа кращим главою міської адміністрації в світі, повідомляє Лента.руз посиланням на AFP. Приз присуджується незалежною організацією City Mayors, що займається дослідженнями у області політики, культури, економіки, освіти, охорони здоров`я і інших сфер.

Х.ЗІЛЛЕ була відзначена за зусилля в боротьбі із злочинністю і організацію підготовки до чемпіонату світу з футболу, який пройде в десяти містах ПАР (зокрема в Кейптауні) в 2010 році.

City Mayors відібрала 820 кандидатів на звання кращого мера. Протягом 18 місяців журі скорочує список і визначає переможця з 11 претендентів, що залишилися. Організація вручає нагороди з 2004 року.

Друге місце в рейтингу мерів 2008 року зайняв голова міської адміністрації Цюріха (Швейцарія) Ельмар ЛЕДЕРБЕРГЕР, третє – мер Чакао (Венесуела) Леопольдо ЛОПЕС.