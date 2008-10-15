ЄС проведе морську операцію проти сомалійських піратів

Європейський Союз проведе морську операцію проти сомалійських піратів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єра СОЛАНИ, відповідне рішення було ухвалене 14 жовтня на засіданні політико-безпекового комітету ЄС.

Комітет, зокрема, визначив Нортвуд (Великобританія) штаб-квартирою операції і запропонував призначити командувачем операції віце-адмірала Британських королівських морських сил Філіпа ДЖОНСА. Також Комітет попросив віце-адмірала приступити до планування операції, провести яку планується у грудні.

Верховний представник ЄС привітав таке рішення політико-безпекового комітету, зазначивши, що проведення морської операції сприятиме захисту суден, зокрема, тих, що займаються привезенням продовольчої допомоги в рамках Світової продовольчої програми ООН.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня Рада міністрів із загальних справ і зовнішніх відносин ЄС схвалила план боротьби з піратством біля берегів Сомалі.

Рада ЄС, зокрема, вирішила створити спеціальне відділення з координації та допомоги у спостереженні та боротьби з проявами піратства.

У схвалених Радою висновках стосовно Сомалі не виключалася можливість проведення спеціальної морської операції для боротьби з піратством біля берегів Сомалі.

Останнім часом почастішали випадки піратства біля берегів Сомалі, жертвами яких ставали, зокрема, й громадяни України.

Так, 25 вересня пірати захопили біля берегів Сомалі судно «Фаїна», що йшло під прапором Белізу, у складі екіпажу судна – 17 громадян України. На борту корабля - 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки і боєприпаси, які Україна продала Кенії.

Переговори з піратами про звільнення моряків «Фаїни» здійснюють Міністерство оборони Кенії і судновласники.

Судно перебуває під наглядом декількох американських кораблів, які мають завдання не допустити вивантаження зброї на берег.

Пірати, за різними даними, вимагають від 8 до 20 млн. долларів викупу за моряків.