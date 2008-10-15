На саміті ЄС обговорять фінансову кризу і переговори з Росією
10:19, 15 жовтня 2008Світ
942
Дводенний саміт стартує сьогодні
У Брюсселі сьогодні відкривається дводенний саміт Європейського Союзу.
Як передає радіо «Свобода»,лідери 27 країн, як очікується, обговорять заходи боротьби з фінансовою кризою, включаючи узгоджені минулого тижня державами єврозони багатомільярдні плани підтримки банківської системи.
Іншою темою саміту стане питання про відновлення переговорів з Росією про стратегічне партнерство, припинених після російсько-грузинського конфлікту.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter