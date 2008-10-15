Прем'єр Польщі у Брюсселі не чіпатиме президента - той буде під захистом

Президент Польщі Лех Качиньський усупереч волі уряду республіки прибув у середу в Брюссель для участі в роботі саміту ЄС, повідомили журналісти, що супроводжують главу польської держави.

Раніше польський уряд на чолі з прем`єр-міністром Дональдом Туском заявив, що участь Качиньського в роботі даного саміту ЄС небажана, оскільки цей саміт буде розглядати проблеми, що знаходяться в рамках прерогатив уряду, повідомляє Українська правда.

Попереднім рішенням польського кабінету главою делегації Польщі на саміті ЄС був призначений прем`єр-міністр Туск.

До складу делегації, відповідно до даного документа, увійшли міністри закордонних справ і фінансів Польщі, однак імені президента Качиньського в цьому списку немає. Даний список надійшов у секретаріат ЄС і є офіційним, відзначають журналісти.

Тим часом, Качиньський незмінно наполягав на своєму конституційному верховенстві над прем`єр-міністром. Відповідно до польських законів, прибувши на саміт ЄС, він автоматично стає главою польської делегації.

Раніше надходили суперечливі повідомлення про те, чи акредитований Качиньський на саміті Францією, що зараз головує в ЄС.

Зі свого боку, у Брюсселі Туск продовжує наполягати на тому, що Качиньський не входить до складу польської делегації і не вправі брати участь у саміті ЄС. "Ми не хочемо, щоб хто б то не було, навіть вища посадова особа держави, заважала тут нашій роботі", - заявив журналістам прем`єр-міністр Польщі.

"Коли президент Качиньський опиниться в Брюсселі, він буде повною мірою знаходитися під захистом послів, - відзначив Туск. - Як він буде поводитися в Брюсселі, я не знаю. Ми здивовані, однак нам доведеться примиритися з усім цим. Ми нікому нічого поганого не зробимо".

Як відзначають журналісти, Качиньський вилетів у Брюссель чартерним рейсом польської компанії "ЛОТ", тому що уряд Польщі відмовився надати президентові країну офіційний борт TУ-154М.