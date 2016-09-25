Сирійська опозиція виступила із заявою: мирні переговори не мають сенсу через Росію

У заяві сил, опублікованій в Аммані, говориться, що за останні дні в результаті безпрецедентної кампанії авіанальотів загинули десятки мирних жителів, повідомляє Російська служба ВВС.

В цих умовах повстанці, які користуються підтримкою Туреччини, арабських держав Перської затоки і західних країн, вважають процес переговорів, які ведуться під егідою ООН за участю США і Росії, безглуздим.

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У заяві також вказується, що повстанці не можуть погодитися на роль Росії в якості спонсора переговорів, оскільки вона є союзником режиму Асада, що здійснює злочини проти власного народу.

Опозиція звинувачує сирійську армію, яка спирається на російську підтримку, застосування напалму та хімічної зброї.