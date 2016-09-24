Москва вимагає показати уламки снарядів, що розбомбили гумконвой ООН в Алеппо

Про це глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив в інтерв'ю програмі «Вести в суботу з Сергеем Брилевым», повідомляє РБК.

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«Напевно, найпростіший спосіб і перший необхідний крок — надати снаряди, які потрапили в цей конвой», — сказав Лавров. Він нагадав, що, згідно з первісною інформацією, це був удар «з артилерійських знарядь». «Потім ця інформація швидко зникла. Потім стали згадувати вертольоти», — сказав міністр.

Лавров висловив припущення, що завдяки боєприпасам можна визначити характер атаки. «Це також, як буває в будь-якій іншій ситуації, це елементарно і повинно бути першою фазою розслідування», — заявив він.

Нагадаємо, аналітики Bellingcat визначили, що гуманітарний конвой Червоного Півмісяця і ООН в Сирії потрапив під удар некерованих бомб російського виробництва, які не використовує авіація НАТО.

Нагадаємо, гуманітарний конвой потрапив під авіаудар в провінції Алеппо. Літаки розбомбили 18 з 31 вантажівки з медикаментами, пшеницею і зимовим одягом.