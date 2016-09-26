Ціллю вибуху в Будапешті були поліцейські - голова поліції

Про це повідомив голова поліції Угорщини Кароль Поппер, передає Reuters.

Голова поліції сказав, що це можна розцінювати як замах на вбивство. За його словами, атака була спрямована проти співробітників поліції, які патрулювали район вибуху.

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При цьому він відзначив відсутність підтверджень того, що напад могли скоїти бойовики іноземних організацій, однак така версія не виключається.

Поліцейські вже встановили особу підозрюваного і зараз вони розшукують його. Поппер не повідомив національність людини, яка встановила бомбу, додавши, що йому близько 20-25 років.

Як повідомляв УНІАН, у центрі угорської столиці Будапешті біля торгового центру прогримів потужний вибух.