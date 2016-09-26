На регіональних виборах в Іспанії перемагають партії діючого прем'єра країни та баскських націоналістів

Вибори пройшли в неділю, 25 вересня, повідомляє Deutsche Welle.

Екзит-поли показують, що партія прем'єр-міністра Іспанії Маріано Рахоя здобуває 45,5% голосів і може зберегти абсолютну більшість у місцевому парламенті. Водночас лівопопулістська партія Podemos набирає 19,5%, обійшовши соціалістів, у яких 18,9%, повідомляє агентство dpa.

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Галісія - рідний регіон Рахоя. Тут його партія перебувала при владі впродовж останніх чотирьох років.

Тим часом на виборах у Країні Басків перемагає Баскська націоналістична партія, яка, за даними екзит-полу, здобуває 36,5% голосів. Таким чином, вона може отримати 27-30 місць з 75 у місцевому парламенті і буде змушена шукати партнерів по коаліції.

Ця партія - при владі в Країні Басків з 2012 року. Баскські сепаратисти можуть отримати 16-18 місць, Podemos - 13-15, соціалісти - 8-10. Народна партія, за даними екзит-полу, в цьому регіоні фінішує п'ятою та матиме 7-8 представників у місцевому парламенті.