У Домодєдово мало не зіткнулись український і російський літаки

В московському аеропорту Домодєдово попереджено зіткнення українського літака Як-42 та російського Як-40.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МіністерствА транспорту та зв`язку.

Згідно з повідомленням, у понеділок, 4 вересня, о 17.27 за київським часом в районі аеропорту Домодєдово на висоті 2,4 км прилади системи попередження українського Як-42, що слідував за маршрутом Севастополь (Бельбек) - Домодедово (Росія), повідомили екіпаж про можливість зіткнення з іншим повітряним судном. Екіпаж українського літака, слідуючи коректуючим рекомендаціям приладів, уникнув зіткнення з російським літаком Як-40.

Після посадки в аеропорту Домодєдово командир українського повітряного судна склав „Отчет об инциденте при воздушном движении".

Розслідування інциденту проводить комісія аеропорту Домодєдово.

На борту українського Як-42 знаходилося 33 особи, в тому числі 24 пасажири.

Експлуатант і власник повітряного судна ОАО “Авіакомпанія „Дніпроавіа". На момент події метеоумови в районі аеропорту Домодєдово були прості. На борту українського літака були відсутні небезпечні вантажі.