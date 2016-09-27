Трамп: США не можуть бути полісменом у підтримці безпеки у світі

Дебати між кандидатами відбулися в університеті Хофстра у Хемстеді (штат Нью-Йорк) та транслювалися на американському он-лайн ресурсі C-SPAN.

Як наголосив Трамп: "Я хочу допомогти усім нашим союзникам, але ми втрачаємо мільярди і мільярди доларів. Ми не можемо бути полісменом у світі. Ми не можемо захищати країни по усьому світу, які не сплачують нам за те, чого ми потребуємо".

Він погодився із твердженням, що єдина найбільша проблема у світі полягає у ядерному озброєнні, а не у глобальному потеплінні, як, на його думку, вважає чинний президент Барак Обама.

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При цьому кандидат від республіканців наголосив: "Ми захищаємо Японію, ми захищаємо Німеччину, ми захищаємо Південну Корею, ми захищаємо Саудівську Аравію, ми захищаємо країни. Вони не платять нам, але повинні платити нам, тому що ми надаємо величезну послугу і ми втрачаємо багатство".

На переконання Трампа, якщо інші країни не будуть робити внесок у отримання допомоги від США, тоді вони повинні самі себе захищати.

Своєю чергою Клінтон висловилася за необхідність збереження надання підтримки союзникам США, які покладаються на Америку.

"Люди по усьому світу слідкують за нашою президентською кампанією дуже уважно, намагаючись отримати розуміння про те, що ми зробимо, і чи можуть вони покладатися на нас. Чи збираємось ми вести світ завдяки міцності та відповідно до наших цінностей? Це саме те, що я маю намір робити. Я маю намір бути лідером нашої країни, на яку люди можуть покладатися як в Америці, так і в усьому світі", - наголосила Клінтон.

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При цьому вона заявила, що прийматиме рішення, які "сприятимуть миру та процвітанню, але також протистоятимуть кривдникам, незалежно від того, де вони знаходяться, за кордоном, чи вдома".

"Ми не можемо дозволити тим, хто спробує дестабілізувати світ, втручатися в американські інтереси і безпеку, та не можемо дати будь-яку можливість для цього", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, у ході дебатів Трамп звинуватив Китай в пограбуванні економіки США.