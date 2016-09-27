У США пройшли перші теледебати між Клінтон і Трампом (відео)
04:01, 27 вересня 2016Світ
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У США проходять перші теледебати між кандидатами на посаду президента США - представницею демократів Хілларі Клінтон і республіканцем Дональдом Трампом.
Дональд Трамп та Хіларі Клінтон / REUTERS
Триватимуть дебати півтори години.
У Трампа немає досвіду подібних дискусій, тоді як Клінтон вже мала таку зустріч з Бараком Обамою, коли обидва боролися за висунення своєї кандидатури від Демократичної партії в 2008 році.
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Модератором дебатів виступає ведучий новин NBC Лестор Холт.
Трансляцію з перекладом веде LB.ua:
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