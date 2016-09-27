У США пройшли перші теледебати між Клінтон і Трампом (відео)

Триватимуть дебати півтори години.

У Трампа немає досвіду подібних дискусій, тоді як Клінтон вже мала таку зустріч з Бараком Обамою, коли обидва боролися за висунення своєї кандидатури від Демократичної партії в 2008 році.

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Модератором дебатів виступає ведучий новин NBC Лестор Холт.