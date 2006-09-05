Путін пообіцяв мільярдні інвестиції...

Володимир Путін заявив, що російська компанія має намір інвестувати в економіку ПАР більше мільярда доларів. Президент, який прибув до Південно-Африканської Республіки з офіційним візитом, сказав, що одна з російських компаній планує інвестувати "більше одного мільярд доларів в марганцеві руди". Також Путін зазначив, що інша компанія готова розвивати електроенергетику в ПАР паралельно з будівництвом алюмінієвого заводу. Президент не уточнив, які це будуть компанії.

Прес-служба президента в матеріалах щодо візиту Путіна до ПАР повідомила, що на ній бізнесмени з Росії і ПАР обговорять ряд документів. Зокрема, документи групи компаній "РЕНОВА" (про будівництво заводу феросплавів) і меморандум про співпрацю АК "АЛРОСА" і компанії De Beers.

Крім того, Володимир Путін заявив, що за останні шість місяців зростання російської економіки становило 7,4 відсотка, а в середньому за останні три-чотири роки зростання російської економіки становило 7,0 відсотків, сказав президент. "У нас подвійний профіцит - і торгового балансу, і бюджетний профіцит", - повідомив він.

Лента.ру