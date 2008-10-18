Відкрився європортал для залучення іноземних студентів
Яку країну та який вуз краще обрати?
Європейська комісія відкрила новий портал для залучення іноземних студентів до вищих навчальних закладів Європи.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, новий портал “Навчатися в Європі” подає актуальну інформацію щодо спеціальностей, на які готують спеціалістів європейські вузи, процедури запису на навчання, вартості навчання, стипендії тощо.
“Європа має світову репутацію чудового центру навчання і проект “Навчатися в Європі” полегшує потенційним студентам з усього світу можливість дізнатися, що пропонують європейські університети”, - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань освіти, культури та молоді Ян ФІГЕЛЬ.
Портал дає можливість визначитися щодо того, яку країну та який вуз краще обрати.
Адреса порталу в мережі Інтернет www.study-in-europe.org.
Загалом в ЄС налічується понад 4 тисячі вищих навчальних закладів.