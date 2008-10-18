Військовий корабель США прибув до грузинського порту Поті (фото)

Американський військовий корабель Barry (USS Barry, DDG-52) прибув з плановим візитом до грузинського порту Поті. Як повідомило джерело, близьке до посольства Сполучених Штатів в Тбілісі, візит американського судна ніяк не пов`язаний з війною в серпні 2008 р.

Співрозмовник уточнив, що на військовому кораблі США відсутня гуманітарна або військова допомога Грузії, передає Associated Press.