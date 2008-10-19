У Чехії опозиція вимагає відставки уряду

Чеські соціал-демократи, які здобули приголомшливу перемогу на регіональних виборах і виборах до сенату Чехії (верхня палата парламенту), вимагають відставки уряду Мірека ТОПОЛАНЕКА.

Про це, як передає Газета.ru, заявив лідер Чеської соціал-демократичної партії, екс-прем`єр-міністр Чехії Їржі ПАРОУБЕК, виступаючи на прес-конференції в Празі.

«Якби я був на місці ТОПОЛАНЕКА, то пішов би добровільно», - сказав Ї.ПАРОУБЕК.

Він запропонував негайно відправити уряд М.ТОПОЛАНЕКА у відставку і за підтримки парламентських партій створити новий уряд професіоналів, який міг би працювати до позачергових виборів до нижньої палати парламенту.

За даними національних експрес-опитувань, проведених після оприлюднення результатів голосування, 82% респондентів висловились за відставку уряду М.ТОПОЛАНЕКА.