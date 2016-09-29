В аварії потяга у Нью-Джерсі загинули троє людей, більше ста поранені (фото)

У сьогоднішній аварії в Нью—Джерсі, коли приміський потяг зійшов з рейок і врізався в залізничну станцію, загинули три людини, більше сотні поранені, деякі – у критичному стані. Про це з посиланням на місцевих чиновників пише Reuters.

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Раніше повідомлялося, що кілька людей заблоковані у потязі.

Потяг пошкодив опорну балку, яка тримала навіс над коліями, частина покрівлі обвалилась. Зі станції евакуювали всіх пасажирів.

Хобоукен знаходиться на західному березі Гудзона приблизно в 10 кілометрах від Нью-Йорка. Це один з найбільш завантажених пересадочних вузлів: сюди ведуть дев'ять приміських ліній. Щодня терміналом Хобоукен користуються близько 50 тисяч осіб.