Кремль про виклик свого посла "на килим" до МЗС Нідерландів: "Хороша новина"

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РИА «Новости».

Читайте такожРосія продовжить військову операцію в Сирії попри "безтактні" заяви США - Кремль

«Це загалом хороша новина, позитивна. Діалог - це завжди добре», - заявив Пєсков.

Він зазначив, що «глава дипломатичного представництва в Нідерландах надасть всі міркування щодо нашої позиції, яку ми зайняли». Пєсков зазначив, що в Кремлі поки ще невідомо про те, що розмова має відбутися.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністерство закордонних справ Нідерландів викликало до себе російського посла через критику розслідування MH17.