Кремль про виклик свого посла "на килим" до МЗС Нідерландів: "Хороша новина"
15:06, 30 вересня 2016Світ
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Кремль позитивно оцінює виклик російського посла до МЗС Нідерландів з метою роз'яснення критики Москви розслідування збитого російською ракетою Boeing МН17 на Донбасі.
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков / REUTERS
Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РИА «Новости».
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«Це загалом хороша новина, позитивна. Діалог - це завжди добре», - заявив Пєсков.
Він зазначив, що «глава дипломатичного представництва в Нідерландах надасть всі міркування щодо нашої позиції, яку ми зайняли». Пєсков зазначив, що в Кремлі поки ще невідомо про те, що розмова має відбутися.
Як повідомляв УНІАН, раніше міністерство закордонних справ Нідерландів викликало до себе російського посла через критику розслідування MH17.
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