Австралія повідомила, коли назвуть винних у катастрофі MH17
Імена відповідальних за катастрофу літака назвуть або наприкінці поточного, або на початку наступного року.
Імена відповідальних за атаку на малайзійський "Боїнг" рейсу MH17 можуть бути названі до кінця цього року, повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністра закордонних справ Австралії Джулі Бішопа.
"До кінця року, можливо, на початку наступного року, список тих, хто, як ми вважаємо, повинен бути притягнутий до відповідальності буде підтверджений, а потім повинен бути судовий процес", - повідомив він.
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Як повідомлялося, міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17, що сталася 17 липня 2014 року, дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.
Катастрофа літака Boeing-777 рейсу MH17 забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, в тому числі 80 дітей. Найбільше серед загиблих було громадян Нідерландів, Малайзії та Австралії.