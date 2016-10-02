Австралія повідомила, коли назвуть винних у катастрофі MH17

Імена відповідальних за атаку на малайзійський "Боїнг" рейсу MH17 можуть бути названі до кінця цього року, повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністра закордонних справ Австралії Джулі Бішопа.

"До кінця року, можливо, на початку наступного року, список тих, хто, як ми вважаємо, повинен бути притягнутий до відповідальності буде підтверджений, а потім повинен бути судовий процес", - повідомив він.

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Як повідомлялося, міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17, що сталася 17 липня 2014 року, дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

Катастрофа літака Boeing-777 рейсу MH17 забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, в тому числі 80 дітей. Найбільше серед загиблих було громадян Нідерландів, Малайзії та Австралії.