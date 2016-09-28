У кабіні малайзійського Boeing застряг шматок ракети від "Бука" - слідчі (фото)

14:54, 28 вересня 2016
Світ
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Малайзійський Boeing 777 збили із ЗРК "Бук", шматок ракети від якого застрягнув в обшивці кабіни літака.

кусок ракеты

Про це заявили міжнародні слідчі, оголошуючи результатів розслідування родичам загиблих Boeing 777, передає Slon.ru.

"У кабіні "Боїнга" застряг вражальний елемент ракети від установки "Бук", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, журналістка ВВС Анна Хуліган повідомила, що шматок елемента у літаку залишила радянська зенітна керована ракета 9М38, призначена для використання у ЗРК "Бук".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Гаазі на прес-конференції міжнародна спільна слідча група оголошує попередні результати розслідування кримінального провадження щодо катастрофи «Боїнга».

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