У кабіні малайзійського Boeing застряг шматок ракети від "Бука" - слідчі (фото)

Про це заявили міжнародні слідчі, оголошуючи результатів розслідування родичам загиблих Boeing 777, передає Slon.ru.

"У кабіні "Боїнга" застряг вражальний елемент ракети від установки "Бук", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, журналістка ВВС Анна Хуліган повідомила, що шматок елемента у літаку залишила радянська зенітна керована ракета 9М38, призначена для використання у ЗРК "Бук".

Pieces of BUK lodged in plane - weapon was a 9M38 missile #MH17 — anna holligan (@annaholligan) September 28, 2016

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Гаазі на прес-конференції міжнародна спільна слідча група оголошує попередні результати розслідування кримінального провадження щодо катастрофи «Боїнга».