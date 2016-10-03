Після нападу в Парижі Кім Кардашьян втратила коштовності вартістю кілька мільйонів доларів

Як повідомили представники французької поліції, в даний час проводиться точна оцінка заподіяної шкоди, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Reuters повідомляє з посиланням на джерела в поліції, що пограбування скоїли п'ять озброєних людей.

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Раніше офіційний представник Кардашьян повідомила, що двоє невідомих напали на неї в паризькому готелі, де вона зупинилася, приїхавши на тиждень моди з матір'ю і двома сестрами.

Як повідомлялося, нападники були в масках, мали при собі зброю і були одягнені як поліцейські.

Карадашьян-Уест не постраждала, хоча подія стала для неї сильним шоком, повідомила представник.

У поліції повідомили, що зараз Кім Кардашьян-Уест знаходиться в безпеці.

Чоловік Кардашьян, репер Каньє Уест у неділю перервав концерт в Нью-Йорку в зв'язку з "сімейними обставинами".

Кім Кардашьян стала відома по телешоу "Сімейство Кардашьян", в якому вона брала участь разом з членами своєї сім'ї. Її батько - відомий адвокат Роберт Кардашьян.