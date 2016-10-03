Кім Кардашьян взяли в заручники у паризькому готелі
07:39, 03 жовтня 2016Світ
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В одному з готелів Парижа озброєні люди взяли в заручники зірку Кім Кардашьян.
Кім Кардашьян та Кені Вест / REUTERS
Кардашьян фізично не постраждала, але пережила сильний стрес, передає телекомпанія CNN.
Наразі мотиви нападників невідомі.
Інформацію про це підтвердив чоловік Кардашьян, репер Кені Вест. Він припинив свій виступ на фестивалі в Нью-Йорку, щойно дізнався про подію.
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