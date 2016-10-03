Кім Кардашьян взяли в заручники у паризькому готелі

Кардашьян фізично не постраждала, але пережила сильний стрес, передає телекомпанія CNN.

Наразі мотиви нападників невідомі.

Інформацію про це підтвердив чоловік Кардашьян, репер Кені Вест. Він припинив свій виступ на фестивалі в Нью-Йорку, щойно дізнався про подію.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Одесу відвідала скандальна американська зірка Періс Хілтон. Знаменитість прибула в Одесу пізно ввечері 30 вересня на відкриття зимового сезону одного з елітних нічних клубів, розташованого в історичному центрі – на вулиці Гоголя.