У Грузії підірвали автомобіль одного з лідерів опозиції (фото)

Про це повідомляє видання Грузія-Online.

Вибух стався біля офісу "Національного руху". За попередніми даними, серйозно постраждали кілька перехожих. Таргамадзе і його водій відбулися легкими травмами.

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Вибухом пошкоджено задню частина автомобіля депутата, а також близько десяти авто, які знаходилися навколо.

На місці події працюють співробітники правоохоронних органів, які розпочали розслідування. Порушено кримінальну справу за статтею "спроба умисного вбивства при обтяжуючих обставинах".

Сам Таргамадзе заявив, що "вибух був здійснений шляхом використання пульту дистанційного керування".