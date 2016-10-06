Кремль планує будувати під Москвою укриття від ядерного удару - ЗМІ

Ці укриття мають захистити жителів столиці РФ від ядерного нападу, пише Громадське з посиланням на The Independent.

Видання відзначає, що останнім часом урядові російські ЗМІ заявляють про можливі загрози з боку Заходу.

Паралельно, російська влада починає проведення загальнонаціональної підготовки цивільної оборони, «щоб гарантувати, що країна належним чином підготовлена ​​в разі ядерного, хімічного і біологічного нападу з боку Заходу», - йдеться у матеріалі.

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МНС Росії протягом трьох днів проводитиме всеросійські тренування з цивільної оборони за участю 200 тисяч рятувальників і 50 тисяч одиниць техніки і 40 млн громадян.

«На додаток до загальнонаціональних навчань, МНС Росії оголосила про свій намір побудувати підземні споруди під Москвою, щоб захистити 100% населення столиці від ядерного удару», - повідомляє The Independent.

При цьому, Росія модернізує свій ядерний арсенал за рахунок введення нового покоління ядерних бомбардувальників, балістичних ракет і ядерної зброї для підводних човнів.

Таким чином, незважаючи на міжнародні угоди про скорочення запасів ядерної зброї, «Кремль прагне збільшити свій ядерний потенціал, щоб переважити високу вогневу міць США».