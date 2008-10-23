У боротьбі з піратами Москва робить ставку на тихохід «Неустрашимый»

Росія має намір застосувати всі санкціоновані Радбезом ООН заходи для боротьби з морськими піратами у водах Аденської затоки і прилеглій акваторії.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації і преси МЗС РФ, про це йдеться у повідомленні в зв`язку із ситуацією із захопленим піратами судном «Фаїна».

Наголошується, що піратське захоплення судна «Фаїна», як відомо, далека не одинична подія такого роду у водах Сомалі, збройний розбій на морі став там повсякденною практикою. Російська Федерація повністю розділяє занепокоєність і тривогу світової спільноти у зв`язку з нетерпимою обстановкою, що склалася для безпеки міжнародного судноплавства у водах Аденської затоки і прилеглій акваторії через дії піратських банд.

“Російська сторона має намір у взаємодії з іншими державами вживати всіх санкціонованих Радою Безпеки ООН заходів, які необхідні для оздоровлення ситуації на морі в цьому районі. На підході туди знаходиться корабель ВМФ Росії «Неустрашимый»», - йдеться в повідомленні.

З метою забезпечення свободи дій у боротьбі з піратством безпосередньо в сомалійських територіальних водах МЗС Росії надіслав Перехідному Федеральному Уряду Республіки Сомалі запит щодо згоди на надання Російській Федерації статусу “держави, що співробітничає”.

Окрім цього повідомляється, що в Москві серйозно стурбовані долею інтернаціональної команди українського торгового судна «Фаїна», яке захопили і майже місяць утримують сомалійські пірати. У руках бандитів опинилися і троє наших співвітчизників, один із яких - капітан судна В.Колобков помер у полоні.

МЗС Росії уважно стежить за зусиллями, що здійснюються для звільнення судна і його команди, і бере активну участь в них, встановивши з цією метою взаємодію з владами України, США і керівництвом Міжнародного Червоного Хреста. Необхідні доручення дані нашим посольствам у ряді країн регіону.

На жаль, через неприйнятні умови, висунуті піратами, спроба добитися за сприяння МКЧК і американських колег хоча б видачі тіла загиблого капітана В.Колобкова виявилася на даному етапі безуспішною.

Російська сторона все ж таки розраховує, що спільні зусилля всіх учасників приведуть до благополучного розв`язання кризи і звільнення членів команди і судна.

Нагадаємо, що сторожовий корабель "Неустрашимый" Балтійського флоту РФ ще 26 вересня вирушив до берегів Сомалі, де пірати за день до цього захопили українське судно Faina. Тоді головком ВМФ Росії адмірал Володимир Висоцкий заявив, що Росія "найближчим часом" планує відправити до берегів Сомалі кілька бойових кораблів для боротьби з морським піратством. І додав, що "російські кораблі не братимуть участі в міжнародних операціях, а вирішуватимуть це завдання самостійно".