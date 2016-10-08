Президент США зняв торговельні санкції з М'янми

Глава держави вперше повідомив про ці плани на зустрічі з міністром закордонних справ і державним радником М'янми (Бірми) Аун Сан Су Чжі у Вашингтоні три тижні тому, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як стверджують в Білому домі, успішно запущений процес відновлення демократії в одній з найбільших країн Південної Азії означає, що відтепер політика цієї держави не є загрозою для національної безпеки Америки.

Читайте такожСША не виключають нових санкцій проти Росії

"Хоча Бірму і чекають серйозні випробування, серед яких - зміцнення демократії, США мають намір підтримати уряд і народ Бірми в їх зусиллях по подоланню цих труднощів", - написав Обама у відкритому листі до конгресу.

Тим не менш, санкції проти 100 компаній з "чорного списку" пов'язаних з військовою хунтою, а також тих, що займалися нелегальною торгівлею рубінами і нефритом, залишаться в силі.

Військові в Бірмі (М'янмі) утримували владу майже півстоліття - з 1962 по 2011 рік.