Російські комуністи агітують «кінокоханку» Бонда втекти до Симоненка

Активісти Міжрегіональної організації «Комуністи Петербурга й Ленобласті» засуджують українську актрису Ольгу КУРИЛЕНКО за зйомки у фільмі про Джеймса Бонда.

«Радянська Україна і весь Союз безкоштовно тебе навчали, лікували, виховували, та ніхто не знав, що ти вчиниш акт інтелектуальної і моральної зради – підеш у кінокоханки Бонда, що убив, згідно фільмам про шпигуна, сотні радянських людей і громадян країн соцтабору - кубинців, в`єтнамців, північнокорейців, китайців і нікарагуанців. Ти спокусилася на багатство і послужний донжуанський список західного шпигуна. Хто тобі, Оля, заважав зіграти улюблену жінку справжніх героїв - Штірліца, Щорса, Ковпака, Ярослава Галана, Петра Симоненка?!», - така нотація розміщена на сайті комуністів Петербурга й Ленобласті.

«Але ні, ти погодилася стати подругою людини, яка десятки років за завданнями Тетчер і Рейгана руйнувала СРСР, країну де ти народилася. Це Бонд підкладав бомби під радянські заводи, сипав отруту в наші колодязі, проникав під виглядом двірника в квартири радянських людей. Невже ти хочеш, щоб Україна стала колонією США, а кримських дівчат насилували жорстокі і тупі американські десантники?! Ти дійшла до того, що подарувала Бонду пляшку горілки і хвалишся цим. Чи знаєш, що робили в дні Великої Вітчизняної війни з жінками, які шанували окупантів?! Де ж твій патріотизм? Адже ти носила піонерський галстук...»

Попри все сказане, автори заяви чомусь упевнені, що Ользі КУРИЛЕНКО коли-небудь обов`язково захочеться розкаятися в своєму «жахливому злочині». Вони навіть вказали їй єдиний, на їхню думку, «шлях на Батьківщину»: «Ти маєш захопити і доправити до правоохоронних органів Росії виконавця ролі Бонда Деніела КРЕЙГА – цю машину для вбивства, створену НАТО, що ненавидить все радянське і слов`янське, все народне. Хай він розкаже, які ще плани з дискредитації Росії пишуть в Пентагоні і Голівуді...»