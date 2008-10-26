6 років тому загинули заручники у Театральному центрі в Москві

Мітинг на спомин про жертви "Норд-Осту" відбудеться сьогодні біля театрального центру на Дубровці в Москві.

23 жовтня 2002 р. 40 чеченських бойовиків на чолі із Мовсаром Бараєвим захопили в заручники глядачів мюзиклу «Норд-Ост» в приміщенні Театрального центру на Дубровці (Москва). У заручниках опинилися 923 людини. Терористи зажадали виведення російських військ з Чечні, розмістили вибухові пристрої в залі, серед них було 10 жінок, що обв`язали поясами з вибухівкою.

Заручників утримували протягом 24-25 жовтня, за цей час Йосипу Кобзону, Леоніду Рошалю, Ірині Хакамаді вдалося умовити випустити загалом понад 20 людей.

26 жовтня близько 6 ранку спеціальні підрозділи ФСБ Росії почали операцію із штурму будинку, першою частиною якої стало закачування газу, назва якого досі тримається у секреті, імовірно фентаніл або фторотан. У результаті застосування газу загинули 130 (за іншими даними 174) заручника, з яких десятеро дітей, і постраждали більше 700 чоловік. Були знищені всі бойовики.