У центрі Афін стався вибух

Про це повідомляє РБК з посиланням на видання Naftemporiki.gr.

Інцидент стався ввечері, о 22:45 за київським часом, 12 жовтня у книгарні на одній з центральних вулиць міста. За попередніми даними, в результаті вибуху ніхто не постраждав.

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Як зазначає видання, о 22:20 в офіс «редакторів Газети» зателефонував невідомий чоловік, який сказав, що заклав вибуховий механізм в книжковий магазин на вулиці Іппократос. За словами чоловіка, вибух повинен був відбутися через півгодини.

Видання pronews.gr уточнює, що вибухом зруйновано магазин «Елефтері ськепсі», на який влітку 2008 року скоїли напад анархісти. За даними інтернет-порталу, характер вибуху, який стався в книжковому магазині, вказує на причетність до нього анархістських угруповань (вони заздалегідь попереджають про атаку редакції газет, які передають цю інформацію в поліцію).

В даний час район, в якому стався інцидент, оточений правоохоронними органами. На місці події працюють фахівці.